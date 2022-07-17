حقنة «هتلر» تثير جدلا بدولة عربية

تواصل ـ فريق التحرير:

أثارت حقنة مسكنة للآلام تدعى “حقنة هتلر”، جدلا واسعا بمصر خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن وفاة ‏شاب فور تلقيه لها داخل إحدى الصيدليات.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، فإن “حقنة هتلر” عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدامها دون وصفات طبية”.

وحذر عبد الغفار في حديث تلفزيوني من خطورة هذه الحقنة، مبينا أن “أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة”.

ولفت إلى أن “هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض ألا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، خاصة المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها”.

وشدد عبدالغفار على أن “المضادات الحيوية لا يجوز أن تُصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية”.