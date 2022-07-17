الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
اندلاع حريق ضخم في مصفاة للنفط قرب أربيل بالعراق (فيديو)
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 19 ذي الحجة
وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض
طالب يهدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى داخل جامعة بدولة عربية (فيديو)
البيت الأبيض: علاقات الولايات المتحدة ودول الخليح استراتيجية وتاريخية
بعد كشف تفاصيل دهس أسرى 67.. محامون مصريون يقاضون دولة الاحتلال

منوعات

حقنة «هتلر» تثير جدلا بدولة عربية

حقنة «هتلر» تثير جدلا بدولة عربية
٠٢:٢٦:٣١ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أثارت حقنة مسكنة للآلام تدعى “حقنة هتلر”، جدلا واسعا بمصر خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن وفاة ‏شاب فور تلقيه لها داخل إحدى الصيدليات.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، فإن “حقنة هتلر” عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدامها دون وصفات طبية”.

وحذر عبد الغفار في حديث تلفزيوني من خطورة هذه الحقنة، مبينا أن “أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة”.

ولفت إلى أن “هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض ألا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، خاصة المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها”.

وشدد عبدالغفار على أن “المضادات الحيوية لا يجوز أن تُصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية”.

الكلمات الدلالية:
حقنة هتلر دولة عربية مثير للجدل وصفة طبية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. حادث مروع لعشرات الشاحنات في ولاية أمريكية واحتراق بعضها

شاهد.. حادث مروع لعشرات الشاحنات في ولاية أمريكية واحتراق بعضها

منذ 7 أشهر
«ناسا» تبحث عن موظف قادر على حماية الأرض من الكائنات الفضائية

«ناسا» تبحث عن موظف قادر على حماية الأرض من الكائنات الفضائية

منذ 5 سنوات
أمريكي يصاب بالشلل بسبب «قرد»

أمريكي يصاب بالشلل بسبب «قرد»

منذ 5 سنوات
9 بلدان بلا جيوش.. تعرَّف عليها

9 بلدان بلا جيوش.. تعرَّف عليها

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *