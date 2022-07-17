بعد كشف تفاصيل دهس أسرى 67.. محامون مصريون يقاضون دولة الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

قرر محامون مصريون تشكيل فريق عمل من محامين مصريين وعرب ومحامين دوليين، لمقاضاة الكيان الصهيوني بعد كشف تفاصيل دهس أسرى 67 من الجنود المصريين.

وقال المحامي المصري أحمد الجنزوري إنه تم تشكيل فريق عمل من المحامين لرفع دعوى ضد الكيان المحتل، للقصاص لحق الشهداء المصريين الذين قتلوا غدرا واستباحت القوات الصهيونية دمائهم وهم عزل، وتم دهسهم ودفنهم داخل مقبرة جماعية في فترة حرب 67.

وأوضح الجنزوري، أن هناك مجموعة كبيرة من المحامين المصريين الدوليين، ومجموعة أخرى من المحامين العرب الرافضين لذكر أسمائهم، لافتا إلى أن بعض الأسماء من القضاء ومن المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: “قريبا جدا سيتم إقامة الدعوى، كما أنه يجوز إقامة الدعوى من أفراد عاديين، بشرط أن يكونون ضمن جمعية تهتم بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة أن الأمم المتحدة أقرت اللغة العربية في المرافعة وتقديم المستندات”، وفقا لـ”القاهرة 24”.

وقال إن التسريبات الخاصة بقتل الجنود المصريين الغرض منها جعل الشعب المصري في حالة عدم رضى عما وصلنا إليه، وهو تصدير نوع من التوتر بين الشعب والحكومة، كما نعلم جيدا أنها تسريبات من جانب الموساد”.

وكانت مصر قد أعلنت أن سفارتها لدى تل أبيب ستتواصل مع دولة الاحتلال لتقصي حقيقة التقارير عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقتهم دولة الاحتلال أحياء في حرب عام 1967.