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اكتشاب طبي مذهل.. جراحة قديمة للدماغ قد تنقذ الآلاف
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صحة

اكتشاب طبي مذهل.. جراحة قديمة للدماغ قد تنقذ الآلاف

اكتشاب طبي مذهل.. جراحة قديمة للدماغ قد تنقذ الآلاف
٠١:٣٢:٤٠ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اكتشف أطباء أن طريقة طبية قديمة للعمليات الجراحية بالمخ قد تنقذ آلاف المرضى سنويا بمقدار خمس مرات أفضل من العقاقير الحديثة.

وأكدت الدراسة الطبية الحديثة أن الطريقة القديمة والتي تعود لحوالي سبعة آلاف سنة في إجراء العملية الجراحية تنضوي على إحداث ثقب في الجمجمة لتقليص حجم الأورام الموجودة فيها وتخفيف الضغط على الدماغ.

وأشارت الدراسة إلى إن المرضى الذين يخضعون لهذه العملية الجراحية التي تسمى “قطع القحف المخفف للضغط”، لديهم الفرصة في البقاء أكثر على قيد الحياة.

يقول البروفيسور بيتر هاتشينسون استشاري جراحة الأعصاب، في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، وهو المشرف على الدراسة أن العملية قادرة على إنقاذ الأرواح.

يشار إلى أن الدماغ يصاب عندما تتجمع السوائل داخل الجمجمة، مما يؤدي إلى حدوث ضغط يمكن أن يحد من تدفق الدم، وهذا مما يؤدي بدوره إلى انتشار الموت بين خلايا الدماغ، وعليه يفقد الإنسان الذاكرة ويصيبه الشلل وربما يفقد حياته.

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