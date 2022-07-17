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وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
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فرص

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
٠١:٢٤:٢٨ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وصحية بالرياض والأحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التعويضات و المزايا (Compensation & Benefits Specialist):

  • مكان العمل (الرياض).
  •  درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

وظائف تمريض – (Staff Nurse I):

  •  (العدد 10 وظائف).
  •  مكان العمل (الأحساء).
  •  درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
  •  ترخيص واجتياز اختبار كفاءات اللغة الإنجليزية (STEP) من المركز الوطني للقياس بنسبة 75٪.
  •  ملاحظة (يمكن قبول الخريجين الجدد من خلال برنامج التطوير الوظيفي للتمريض NSCDP).

اخصائي تخطيط القوى العاملة (Manpower Planning Specialist):

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) من ثم اختيار قسم المخصص للوظائف.

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