وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وصحية بالرياض والأحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التعويضات و المزايا (Compensation & Benefits Specialist):

مكان العمل (الرياض).

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

وظائف تمريض – (Staff Nurse I):

(العدد 10 وظائف).

مكان العمل (الأحساء).

درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ترخيص واجتياز اختبار كفاءات اللغة الإنجليزية (STEP) من المركز الوطني للقياس بنسبة 75٪.

ملاحظة (يمكن قبول الخريجين الجدد من خلال برنامج التطوير الوظيفي للتمريض NSCDP).

اخصائي تخطيط القوى العاملة (Manpower Planning Specialist):

درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) من ثم اختيار قسم المخصص للوظائف.