وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وصحية بالرياض والأحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي التعويضات و المزايا (Compensation & Benefits Specialist):
- مكان العمل (الرياض).
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
وظائف تمريض – (Staff Nurse I):
- (العدد 10 وظائف).
- مكان العمل (الأحساء).
- درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- ترخيص واجتياز اختبار كفاءات اللغة الإنجليزية (STEP) من المركز الوطني للقياس بنسبة 75٪.
- ملاحظة (يمكن قبول الخريجين الجدد من خلال برنامج التطوير الوظيفي للتمريض NSCDP).
اخصائي تخطيط القوى العاملة (Manpower Planning Specialist):
- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) من ثم اختيار قسم المخصص للوظائف.