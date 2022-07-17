وزارة النقل تنتهي من صيانة طريق «أبوحدرية»

تواصل- فريق التحرير:

أعادت وزارة النقل صيانة طريق “أبوحدرية”، حيث أعادت إنشاء بعض أجزاء الطريق والرفع من مستوى طبقة الأسفلت، ومعالجة التحديات التي يواجهها الطريق.

ويأتي ذلك لما يمثله الطريق من أهمية كبيرة بالمنطقة الشرقية، حيث أعلن فرع الوزارة عن الانتهاء من الأعمال الواقعة على طريق أبو حدرية، من تقاطع رأس مشعاب إلى محافظة الخفجي، بطول 17 كم لكل اتجاه، وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة.

وتابعت، أنه تم الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق، ورفع منسوبه لتوسعته ليصبح ثلاثة مسارات لكل اتجاه، بالإضافة للانتهاء من أعمال عبارات تصريف مياه الأمطار ووسائل السلامة المرورية كافة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطريق.

طريق ابو حدرية – قبل التوسعة- وزارة النقل 15-6

طريق ابو حدرية – قبل التوسعة- وزارة النقل 15-6

طريق ابو حدرية – قبل التوسعة- وزارة النقل 15-6

طريق ابو حدرية – بعد التوسعة- وزارة النقل