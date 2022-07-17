لهذا السبب.. خامنئي يقيل أرفع مسؤول سيبراني في إيران

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أقال بشكل مفاجئ الأمين العام للجنة الفضاء السيبراني أبوالحسن فيروز آبادي، الذي يشرف على منظمة الدفاع السيبراني، وجميع منظمات الحرب الإلكترونية والرقابة على الإنترنت.

وطبقا لصحيفة “الجريدة”؛ فإن سبب الإقالة لما بدا من الاختراقات السيبرانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً من دولة الاحتلال.

وتحدثت المصادر عن السبب وراء إقالة فيروز آبادي، وأن خلافا بينه وبين الحكومة في تطبيق قانون «صيانة الإنترنت» الذي يحدّ من استخدام الشبكة العنكبوتية، ويستبدل بأنظمة إيرانية للرقابة على الفضاء السيبراني أنظمة صينية وروسية أكثر كفاءة.

تأتي تلك التطورات في وقت تتجه الحكومة الإيرانية إلى توسيع التعاون مع موسكو وبكين، حيث اتهمت واشنطن أخيراً طهران بتزويد موسكو بمسيّرات لاستخدامها في حرب أوكرانيا.