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منوعات

«مشهد مرعب».. امرأة مُسنة تسقط في بركة تماسيح فكانت المأساة

«مشهد مرعب».. امرأة مُسنة تسقط في بركة تماسيح فكانت المأساة
١٢:٥٧:١٣ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان سقطت امرأة مُسنة في بركة مليئة بالتماسيح بالقرب من منزلها، فكانت نهايتها السريعة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المرأة سقطت في بركة مياه قريبة من منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية (بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب.. في إنغليوود).

وأضافت الصحيفة نقلا عن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.

وذكر المحققون أنه بينما كانت المرأة العجوز تكافح من أجل البقاء فوق سطح الماء، شوهد اثنان من التماسيح يسبحان تجاهها، ثم أمسكا بها دون أن يتركا لها فرصة للنجاة بحياتها.

وأعلنت وفاة المرأة في مكان الحادث، فيما قام متخصصون في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التماسيح من تلك البركة.

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