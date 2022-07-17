الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خيانة كبرى..الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعي العام
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دولي

خيانة كبرى..الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعي العام

خيانة كبرى..الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعي العام
١١:٥٠:٥٨ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعي العام، فيما اتهم عشرات الموظفين بالخيانة والعمل ضد البلاد.

ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعي العام السيدة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن أكثر من 60 مسؤولا في مكتبي جهاز الأمن والمدعي العام يعملون ضد أوكرانيا في المناطق المحتلة.

وقال إن مثل هذه الجرائم تثير “أسئلة خطيرة للغاية”، وأضاف أنه سيجري الحصول على إجابة مناسبة لكل سؤال من هذه الأسئلة من القادة المعنيين.

الكلمات الدلالية:
اقالة المدعي العام اوكرانيا خيانة رئيس الامن العام زيلنكسي

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