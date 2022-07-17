بالفيديو.. أمطار الخير ترطب الأجواء في بلجرشي

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله هطول أمطار الخير على محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، مساء الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره حساب “طقس الغربية” عبر “تويتر”، أجواء محافظة بلجرشي بعد هطول الأمطار.

وفي وقت سابق، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.