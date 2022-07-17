الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد فوز كاسح.. هل يستعيد «عمران خان» الحكومة الباكستانية؟
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دولي

بعد فوز كاسح.. هل يستعيد «عمران خان» الحكومة الباكستانية؟

بعد فوز كاسح.. هل يستعيد «عمران خان» الحكومة الباكستانية؟
١١:٤٣:٣٣ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بدا الآن أن مصير الحكومة الباكستانية أصبح في مهب الريح، وذلك بعدما أكدت جميع المؤشرات ووسائل الإعلام وعدة مصادر عن فوز ساحق مستحق لحزب عمران خان “حركة الإنصاف” في انتخابات إقليم البنجاب؛ وذلك بعدما قرب الانتهاء من فرز الأصوات.

ووفقا للجنة الانتخابية، جاء مرشحون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان، في الصدارة في 16 دائرة انتخابية على الأقل من أصل 20 دائرة في إقليم البنجاب المهم سياسيا والواقع بوسط البلاد.

وبذلك فإن ما تتجه إليه النتيجة يعني أن حزب عمران خان أصبح بإمكانه الآن استعادة الحكومة في البنجاب، بعد ثلاثة أشهر من خسارته لأكبر إقليم بالبلاد إلى حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

كما يرى خبراء سياسيون أن الفوز في الانتخابات الحاسمة تلك ستعطي قوة دفع لطلب خان بإجراء انتخابات جديدة في وقت يجري فيه الاقتصاد الباكستاني عملية ترشيد واسعة.

وجرت اليوم الأحد عدة انتخابات فرعية في إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان؛ فيما يعد اختبارا لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، عقب الإطاحة بعمران خان في أبريل الماضي بعد معركة سياسية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فوز «حزب حركة الانصاف»، الذي ينتمي له خان، سيعطي رئيس الوزراء السابق زخما متجددا للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات المقبلة بحلول أكتوبر المقبل.

الكلمات الدلالية:
الحكومة الباكستانية انتخابات البنجاب عمران خان فوز كاسح

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