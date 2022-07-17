الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيروس سريع العدوى يجتاح 5 دول.. والصحة العالمية تحذر
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صحة

فيروس سريع العدوى يجتاح 5 دول.. والصحة العالمية تحذر

فيروس سريع العدوى يجتاح 5 دول.. والصحة العالمية تحذر
١١:٤٢:٣٨ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تفشي الحمى النزفية الفيروسية “فيروس ماربورغ” في غانا، وهو من عائلة فيروسات الإيبولا الخطيرة سريعة العدوى.

وحسب وسائل إعلام فإن معدل الوفيات منه يتراوح مابين 24%-88%، وقد ظهرت مؤخراً حالات أخرى في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

من جانبها، أكدت هيئة الصحة في غانا، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن “مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج”.

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

ويعد هذا هو التفشي الثاني لماربورج في غرب إفريقيا. وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.

الكلمات الدلالية:
الصحة العالمية غانا فيروس جديد فيروس ماربورغ مرض

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