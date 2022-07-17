الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: 4 عوامل تسبب «النسيان».. لا تجلس بمفردك في هذه الحالة
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صحة

استشاري: 4 عوامل تسبب «النسيان».. لا تجلس بمفردك في هذه الحالة

استشاري: 4 عوامل تسبب «النسيان».. لا تجلس بمفردك في هذه الحالة
١١:٤٠:٣٢ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.عمرو مؤمنة استشاري وقائد تخصصي مخ وأعصاب وسكتات دماغيه بصحة جدة، من بعض العوامل التي تسبب النسيان.

وقال د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه في “تويتر”، إن من أهم أسباب النسيان ما يلي:

– خمول الغدة الدرقية

– التشنجات وأسبابها المختلفة (تتعلق بالمخ أو خارج المخ ) خاصة في حال كان النسيان يتحسن ويسوء بنفس اليوم.

– بعض الالتهابات مثل السيلان

– الأمراض الروماتزمية المؤثرة على شرايين المخ

وحذر د. عمرو مؤمنة من جلوس الشخص بمفرده في حالة تدهور الحالة وصولاً إلى ما يعرف بالخرف، مضيفا “بشكل عام طالما الشخص يستطيع العيش بمفرده فلا نسميه خرف”.

الكلمات الدلالية:
أسباب النسيان أعراض النسيان الخرف النسيان عمرو مؤمنة

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