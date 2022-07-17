«يحبنا ونحبّه».. جبل أحد في أرقام

تواصل ـ فريق التحرير:

في احتفاء جميل، قامت وزارة الحج والعمرة بعمل إنفوجراف توضيحي عن جبل أحد ونشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

وأوضحت الوزارة أن جبل أحد قد وقعت بجواره معركة أحد التي استشهد فيها 70 من الصحابة، منهم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه.

ـ سبب التسمية:

سمي جبل أحد بهذا الاسم لتوحده عن الجبال التي حوله، فيظهر منفردا عن بقية الجبال.

طوله وارتفاعه:

ـ الطول: 7 كلم

ـ العرض: 2 ـ 3 كلم

ـ الارتفاع: يصل إلى 1077 م

كما أشارت الوزارة إلى أن جبل أحد يبعد قرابة 4 كلم شمال المسجد النبوي الشريف.