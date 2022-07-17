شاهد.. الاحتفاء بطلاب المملكة الفائزين في أولمبياد الرياضيات على «متن طائرة»

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احتفى طاقم المضيفين على متن طائرة تابعة لـ”طيران الإمارات” بطلاب المملكة الفائزين في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 الذي أقيم في النرويج.

وتم تكريم الطلاب عن طريق النداء على أسمائهم وسط التصفيق والتشجيع من كل ركاب الطائرة.

كانت وزارة التعليم، أعلنت أن طلاب وطالبات تعليم المملكة من المنتخب السعودي للرياضيات حققوا 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج، متقدمًا بـ 16 مركزًا عن العام الماضي، ورافعاً رصيده خلال مشاركاته لـ 48 ميدالية.

والطلاب المشاركون لهذا العام هم:

– هادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء

– مروان محمد مروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة

– علي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية

– مهدي صالح مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية

– معاذ أحمد محمد الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة