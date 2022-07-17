مجلس شؤون الأسرة: 5 سلوكيات خاطئة للأبناء في فترة الإجازة
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة، أن فترة الإجازة تعد فرصة سانحة للوالدين لاكتشاف شخصيات الأبناء ، وتنمية مهاراتهم وتقويم سلوكهم .
وحذر مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من بعض السلوكيات الخاطئة للأبناء في الإجازة ومنها:
– السهر طوال الليل
– إدمان مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو
– النوم ساعات طويلة خلال النهار
– اللعب ساعات طويلة خارج المنزل
– عدم الانتظام في تناول وجباتهم
ونصع المركز ببعض الخطوات الأسرية لاستثمار أوقات الأنباء خلال الإجازة كالتالي:
- وضع جدول لممارساتهم الأنشطة والألعاب
- الاستفادة من أوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم
- حثهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المفيدة