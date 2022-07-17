مجلس شؤون الأسرة: 5 سلوكيات خاطئة للأبناء في فترة الإجازة

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن فترة الإجازة تعد فرصة سانحة للوالدين لاكتشاف شخصيات الأبناء ، وتنمية مهاراتهم وتقويم سلوكهم .

وحذر مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من بعض السلوكيات الخاطئة للأبناء في الإجازة ومنها:

– السهر طوال الليل

– إدمان مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو

– النوم ساعات طويلة خلال النهار

– اللعب ساعات طويلة خارج المنزل

– عدم الانتظام في تناول وجباتهم

ونصع المركز ببعض الخطوات الأسرية لاستثمار أوقات الأنباء خلال الإجازة كالتالي: