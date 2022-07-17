الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
6 خطوات لنقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد (فيديو)
«وفاء وبر».. طالب أفريقي يُلبس أمه بدلة تخرجه ويحمل عنها الحطب (فيديو)
بالصور.. انتصار حزب «عمران خان» في انتخابات إقليم البنجاب
خطوات تقديم طلب الصلح في «منصة تراضي»
المرور يحدد موعد انتهاء الـمهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة عبر «أبشر».. 5 شروط
السحب القادمة بحر العرب تلطف الأجواء على عدة مناطق.. تستمر لـ 10 أيام

تقنية

6 خطوات لنقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد (فيديو)

6 خطوات لنقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد (فيديو)
٠٩:٤١:٣٦ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم لرقمك الجديد بدون برامج وكمبيوتر.

وقال عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن خطوات نقل محادثات الواتساب من رقم قديم لرقم آخر تتم من خلال الخطوات التالية بسهولة.

1- الدخل إلى الإعدادات

2- الدخول على الحساب

3- الضغط على تغيير الرقم

4- الضغط على التالي

5- تضع الرقم القديم فوق والرقم الجديد تحت

6- ثم الضغط على التالي فوق من اليسار وبالتالي تتم عملية النقل

وأوضح عبدالرحمن الهادي أنه من خلال هذه الخطوات تتم عملية نقل البيانات بكل سهولة، وبدون أي برامج، وسيتم إرسال رسالة تلقائيا من البرنامج لجميع الأصدقاء تفيد بتغيير رقمك لرقم جديد.

الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق الواتساب رقم الواتساب الجديد محادثات الواتساب نقل محادثات الواتساب

مواد ذات صلة

المزيد
اهتماماتك وخدماتك وتنقلاتك.. «جوجل» يعرف عنك كل شيء

اهتماماتك وخدماتك وتنقلاتك.. «جوجل» يعرف عنك كل شيء

منذ 4 سنوات
أبل تضع قواعد جديدة للتطبيقات

أبل تضع قواعد جديدة للتطبيقات

منذ 4 سنوات
الهند تهدد بحجب «واتساب» بسبب الأخبار المضللة

الهند تهدد بحجب «واتساب» بسبب الأخبار المضللة

منذ 4 سنوات
ثغرة أمنية تهدد 66% من مواقع الإنترنت بالاختراق

ثغرة أمنية تهدد 66% من مواقع الإنترنت بالاختراق

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *