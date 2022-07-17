6 خطوات لنقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم لرقمك الجديد بدون برامج وكمبيوتر.

وقال عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن خطوات نقل محادثات الواتساب من رقم قديم لرقم آخر تتم من خلال الخطوات التالية بسهولة.

1- الدخل إلى الإعدادات

2- الدخول على الحساب

3- الضغط على تغيير الرقم

4- الضغط على التالي

5- تضع الرقم القديم فوق والرقم الجديد تحت

6- ثم الضغط على التالي فوق من اليسار وبالتالي تتم عملية النقل

وأوضح عبدالرحمن الهادي أنه من خلال هذه الخطوات تتم عملية نقل البيانات بكل سهولة، وبدون أي برامج، وسيتم إرسال رسالة تلقائيا من البرنامج لجميع الأصدقاء تفيد بتغيير رقمك لرقم جديد.