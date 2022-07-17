«وفاء وبر».. طالب أفريقي يُلبس أمه بدلة تخرجه ويحمل عنها الحطب (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد رائع مهيب، قام طالب أفريقي تخرج من جامعة أديس بابا بإلباس أمه بدلة تخرجه؛ وحمل هو الحطب التي كانت تحمله طيلة حياتها ليكمل تعليمه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر الطالب الأفريقي أمام الكاميرا وقد ألبس أمه بدلة التخرج وحمل هو الحطب بديلا عنها.

وقام الطالب الأفريقي، الذي أراد أن يفتخر بأمه التي كافحت من أجله وتعبت ليصل ابنُها إلى هذه اللحظة؛ بإلباس أُمَّه ثوبَ التخرّج وقُلنسوةَ التخرّج وحمل عنها الحطب أمام جامعته، حيث حظي بتفاعل كبير وإشادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.