خطوات تقديم طلب الصلح في «منصة تراضي»

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي، طريقة تقديم طلب الصلح في منصة “تراضي”، مشيرًا إلى أن تقديم طلب الصلح والتسويات متاح بكل يسر وسهولة عبر المنصة.

وجاءت خطوات تقديم الطلب- حسبما نشر المجلس عبر حسابه على تويتر- كالتالي:

المرحلة الأولى.. تقديم طلب الصلح :

1- دخول المستفيد عبر منصة تراضي عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

2- تقديم طلب صلح جديد واختيار نوع الطلب “مجلس الضمان الصحي”.

3- تعبئة النموذج وتقديم الطب.

4- تحويل المستفيد إلى مكتب الصلح بالمجلس.

المرحلة الثانية .. إدارة الطلب، وذلك من خلال:

– إسناده إلى المصلحين عن طريق مدير المركز بالمجلس.

– يقوم المصلح بعقد اللقاءات مع الأطراف “الحضور الشخصي أو عن بعد”.

المرحلة الثالثة ..محضر الصلح.

يقوم المصلح بتقديم محضر الصلح، ويقوم المركز بالمجلس بالتدقيق ثم يقوم المركز بإرسال المحضر إلى نظام تراضي.