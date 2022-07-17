الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
المرور يحدد موعد انتهاء الـمهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة عبر «أبشر».. 5 شروط
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المرور يحدد موعد انتهاء الـمهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة عبر «أبشر».. 5 شروط

المرور يحدد موعد انتهاء الـمهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة عبر «أبشر».. 5 شروط
٠٨:٥٢:٥٠ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة أبشر أفراد بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات المهملة.

وتتيح هذه الخدمة “للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط المركبـات المـهـمـلة والتالفة وفـق قـرار مجلـس الـوزراء”.

وأوضحت منصة أبشر أفراد أن فترة المهلة التصحيحية تنتهي المهلة التصحيحية في 1 مارس 2023م.

وتشمل شروط إسقاط المركبات المهملة:

– يجب ألا يكون على المركبة أي مستحقات مالية من رسوم مقرّرة و غرامات تأخير إن وجدت , مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.

– يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول  مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.

– يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.

– ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.

– يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.

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إسقاط المركبات المهملة الإدارة العامة للمرور المرور منصة أبشر

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