الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. انتصار حزب «عمران خان» في انتخابات إقليم البنجاب
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دولي

بالصور.. انتصار حزب «عمران خان» في انتخابات إقليم البنجاب

بالصور.. انتصار حزب «عمران خان» في انتخابات إقليم البنجاب
٠٩:٢٠:٤٤ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة عن فوز ساحق مستحق لحزب عمران خان “حركة الإنصاف” في انتخابات إقليم البنجاب.

وجرت اليوم الأحد عدة انتخابات فرعية في إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان؛ فيما يعد اختبارا لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، عقب الإطاحة بعمران خان في أبريل الماضي بعد معركة سياسية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فوز «حزب حركة الانصاف»، الذي ينتمي له خان، سيعطي رئيس الوزراء السابق زخما متجددا للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات المقبلة بحلول أكتوبر المقبل.

الكلمات الدلالية:
إقليم البنجاب باكستان حزب عمران عمران خان

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