هل رأيت الطائرة حاملة الطائرات من قبل؟.. بناء ضخم يحلق في السماء (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ظهور الطائرة الضخمة حاملة الطائرات “سوبر جابي”، حيث تم وضع عدد من الطائرات داخلها.

وتظهر الطائرة بحجم ضخم جدًا، وهي طائرة شحن كبيرة، ذي بدن عريض لنقل الحمولات فائقة الضخامة.

وتعد – حسب المعلومات المتاحة على ويكيبيديا- هي الطائرة التالية لزميلتها بريجنانت جابي، والتي هي أول طائرة في سلسلة جابي من إنتاج الشركة آيرو سبيسلاينز.

وقد صنعت من هذه الطائرة الضخمة 5 طائرات، في طرازين مختلفين، ويطلق عليها في الشائع لقب “سوبر جابي”.