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محليات

السحب القادمة بحر العرب تلطف الأجواء على عدة مناطق.. تستمر لـ 10 أيام

السحب القادمة بحر العرب تلطف الأجواء على عدة مناطق.. تستمر لـ 10 أيام
٠٨:٤٩:٠٠ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل اعتدال الأجواء على عدة مناطق خلال الـ 10 أيام المقبلة، جراء السحب القادمة من بحر العرب.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله كل يوم تتحسن الحالة الممطرة أكثر ، ودخول السحب القادمة من بحر العرب، وتستفيد أكثر عمان وغرب وجنوب الإمارات والربع الخالي وشرق عسير ووادي الدواسر والسليل”.

وأضاف أن اعتدال الأجواء يشمل أيضا “عسير والباحة وجازان ثم الرياض وجنوبها والطائف وما حولها، على مدى الـ 10 ايام القادمة، بمشيئة الله”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كذلك يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

الكلمات الدلالية:
اعتدال الأجواء الأرصاد الطقس بحر العرب

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