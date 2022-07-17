«3 مشاهد لاتفوتك».. «رحمة .. حياء البشر .. وعجائب طائر العقاب»

تواصل ـ فريق التحرير:

ترصد تواصل في السطور التالية مشاهد نادرة حول رحمة الإنسان بالحيوان، والحياء الفطري في الشباب المسلم والذي يظهر وقت اللزوم، وعجيبة من عجائب خلق الله في طائر العقاب.

الراحمون يرحمهم الرحمن

في مشهد مؤثر جدا استلقى جمل على الأرض من شدة العطش ومما بلغ به من الجهد بسبب الحرارة المرتفعة؛ إلا أن الله قد ساق له من يروي عطشه وظمأه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق نزول سائق شاحنة كبيرة على إحدى الطرق الضاربة في الصحراء، ليقوم بجلب الماء لهذا الجمل الذي كاد أن يهلك من العطش، فسقاه وترى الجمل ينظر إليه وكأنه يشكره، فسبحان الله.

فتى يفسح المجال عندما مر بجانبه مجموعة من النساء

في مشهد رائع ينم عن تربية وأخلاق عالية؛ قام فتى يافع بفسح الطريق ليمر عدد من النساء المحجبات على سلم كان ينزل منه الفتى.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفتى وهو يغض بصره ويفسح المجال والطريق عندما وصلن عدد من النساء لتمر بجانبه صاعدة السلم.

وجاءت تعليقات النشطاء على هذا الفيديو ملهمة ومشجعة للفتى على سلوكه ومادحة له ولأخلاقه وتربيته العالية؛ فقال أحدهم: “أكيد أكثر شخص طار فرحاً بهذا الفيديو وانتشاره هي أمه”، يقصد أم الفتى.

وجاء تعليق من آخر يقول: “كم هي حجم السعادة والفخر الذي اعتلى أمه وهي تشاهد أخلاق ابنها تعج في وسائل التواصل الاجتماعي”.

طائر العقاب يدور مع آخر في الهواء

حاز مقطع فيديو لطائرين من فصيلة العقاب الأصلع، على مئات الآلاف من المشاهدات، وأظهر الفيديو قيام طائر العقاب بحركات بهلوانية في السماء، برفقة طائر آخر من النوع نفسه.

وأبدى متابعو السوشيال ميديا إعجابًا بحركات طائر العقاب في الهواء، إذ يدور الطائران حول بعضهما، ويشبكان مخالبهما لبعض للحظات، قبل أن ينزلا على الأرض مرة أخرى.

والعقاب هو جنس من الطيور، يتبع رتبة الجوارح، يوجد منه قرابة 61 نوعًا، يعيش معظمها في أوراسيا وإفريقيا، ويوجد خارج هذه المنطقة نوعان يعيشان في الولايات المتحدة وكندا هما العقاب الأصلع والعقاب الذهبي، وتسعة أنواع في أواسط أمريكا وجنوبها، وثلاثة أنواع في أستراليا، وهناك أنواع عدة من العقبان توجد في الفلبين.