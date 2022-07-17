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الكلية التقنية في «بلجرشي» تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام المقبل
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الكلية التقنية في «بلجرشي» تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام المقبل

الكلية التقنية في «بلجرشي» تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام المقبل
٠٨:٣٣:٤٣ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت كلية التقنية بمحافظة بلجرشي عن فتح باب القبول الإلكتروني لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة, وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 ذو الحجة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال رابط بوابة القبول الإلكترونية “قبولي”.


ودعا مشرف فرع الكلية التقنية ببلجرشي المهندس مشعل بن شباب الزهراني المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني، وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.


وأضاف الزهراني أن فرع الكلية سيفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في قسمَيْ التقنية الإدارية تخصص التأمين وقسم تقنية الحاسب “دعم فني”, مفيداً بأن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

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الكلية التقنية بلجرشي طلاب الثانوية فتح باب القبول

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