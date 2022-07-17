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شاب يعتدي على رجل مسن فنال جزاءه في الحال (فيديو)

منوعات

شاب يعتدي على رجل مسن فنال جزاءه في الحال (فيديو)

شاب يعتدي على رجل مسن فنال جزاءه في الحال (فيديو)
٠٨:٠١:٤٢ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء شاب صغير السن، على رجل مسن داخل أحد المصاعد، بسبب إغلاق المسن للمصعد دون قصد والضغط على زر الإغلاق.

الشاب لم يكتف بذلك، بل تتبع الرجل المسن، إلى خارج المصعد، وواصل الاعتداء عليه وتعنيفه أكثر مرة.

وفجأة ظهر قرابة خمسة من الرجال وانهالوا بالضرب على الشاب المعتدي على الرجل المسن.

الرجال الخمس لقنوا الشاب درساً قاسياً حتى أنه قد أغمي عليه من شدة الاعتداء جراء اعتداءه على الرجل المسن.

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