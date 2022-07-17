«الزكاة والضريبة»: 4 منتجات لا تتطلب إرفاق إثبات المنشأ

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن إثبات المنشأ، ليسَ ملزِمًا للمنتجات التي تضمّنت عملية إنتاجها عددًا من العناصر.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، أنه بالنسبة لقواعد المنشأ الوطنية، لا يتطلب الأمر إرفاق إثبات المنشأ للمنتجات التي تضمنت عملية إنتاجها العناصر الآتية:

1- الطاقة الوقود

2- الآلات والعدد

3- السلع التي لا تدخل في التكوين النهائي للمنتج

4- المصانع والمعدات والأجهزة