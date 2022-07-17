الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة»: 4 منتجات لا تتطلب إرفاق إثبات المنشأ
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محليات

«الزكاة والضريبة»: 4 منتجات لا تتطلب إرفاق إثبات المنشأ

«الزكاة والضريبة»: 4 منتجات لا تتطلب إرفاق إثبات المنشأ
٠٦:٤٥:٢٠ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن إثبات المنشأ، ليسَ ملزِمًا للمنتجات التي تضمّنت عملية إنتاجها عددًا من العناصر.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، أنه بالنسبة لقواعد المنشأ الوطنية، لا يتطلب الأمر إرفاق إثبات المنشأ للمنتجات التي تضمنت عملية إنتاجها العناصر الآتية:

1- الطاقة الوقود

2- الآلات والعدد

3- السلع التي لا تدخل في التكوين النهائي للمنتج

4- المصانع والمعدات والأجهزة

الكلمات الدلالية:
إثبات المنشأ الضريبة والجمارك منتجات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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