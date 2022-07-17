مكافأة شهرية 4000 ريال.. تدريب مبتدئ بالتوظيف بالمعهد العالي للتقنيات الورقية

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة عن فتح القبول للفصل التدريبي القادم (سبتمبر 2022)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول:

ـ أن يكون المتقدم مواطن

ـ حاصل على شهادة الثانوية (علمي / إداري / صناعي) وبنسبة لا تقل عن 70٪.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة (ميلادي أو هجري).

ـ اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ـ أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ـ أن لا يكون المتدرب مسجل في التأمينات الاجتماعية.

مزايا المتدرب:

ـ مكافأة شهرية (4000 ريال)

ـ المتدرب يعتبر موظف من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.

ـ تأمين طبي للمتدرب.

ـ تأمينات اجتماعية.

ـ إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

ـ الحصول على شهادة الدبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا