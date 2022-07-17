«بوريل»: أجبرنا روسيا على بيع برميل النفط أقل من السعر العالمي بنحو 30 دولارًا

تواصل- فريق التحرير:

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على فعالية العقوبات الغربية على روسيا، لافتا إلى أن ظهور النتائج يحتاج لـ”صبر إستراتيجي”.

فيما يبحث غداً الاثنين، في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على موسكو، أوضح “بوريل”، أن روسيا أصبحت غير قادرة على تصدير نفطها إلا بتطبيق خصومات عالية على كل برميل.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن النفط الروسي يباع بأقل من السعر العالمي بنحو 30 دولارا للبرميل.

وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة خفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية رغم تكاليفه العالية وتأثيراته السلبية.

ويناقش الوزراء الأوروبيون اقتراحا للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ووضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد.

فيما قلل مسؤول أوروبي كبير من أهمية نتائج اجتماعات الوزراء في بروكسل، مؤكداً أنه لا يُتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.