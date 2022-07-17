«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف جديدة في مختلف التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
- كاشير
- محاسبة
- كاتب محتوى
- مندوب مبيعات
- اخصائي موارد بشرية
- أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية
رابط التقديم
وأشار برنامج العمل عن بعد، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).