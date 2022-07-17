«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف جديدة في مختلف التخصصات

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

كاشير محاسبة كاتب محتوى مندوب مبيعات اخصائي موارد بشرية أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية