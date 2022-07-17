توقعات الأرصاد: الحرارة تسجل ٥٠ درجة بداية من غد الإثنين على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير :

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة تشهد بداية من غد الإثنين، موجة حارة تلامس الـ 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية.

وأضاف متحدث الأرصاد في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن المنطقة الشرقية شهدت معظم أيام العام ارتفاع في درجات الحرارة، متوقعا تكوين سحب ممطرة على المرتفعات.

ونشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، صورة رصدتها الأقمار الصناعية توضح بداية تأثير المنخفض المداري على سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لن تؤثر على المملكة بشكل مباشر- بمشيئة الله-.

وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “: مستجدات الحالة المدارية.. صور الأقمار الصناعية توضح بداية تأثير المنخفض المداري على سواحل سلطنة عُمان”.

وأضاف :” ولاتزال التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء ‎المملكة بشكل مباشر، بمشيئة الله”.

كان المتحدث الرسمي باسم “الأرصاد”، أكد في تصريحات أول أمس، أن المركز يراقب تكوّن حالة مدارية في بحر العرب من الجمعة المقبل ولامؤشرات على تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وتابع :” والمركز مستمر في مراقبة مستجدات الحالة والتنويه عن ذلك بمشيئة الله “.