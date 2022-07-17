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محليات

شاهد.. الأقمار الصناعية ترصد بداية تأثير منخفض مداري على سواحل عمان

شاهد.. الأقمار الصناعية ترصد بداية تأثير منخفض مداري على سواحل عمان
٠٦:١٣:٠٣ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، صورة رصدتها الأقمار الصناعية توضح بداية تأثير المنخفض المداري على سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لن تؤثر على المملكة بشكل مباشر- بمشيئة الله-.

وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “: مستجدات الحالة المدارية.. صور الأقمار الصناعية توضح بداية تأثير المنخفض المداري على سواحل سلطنة عُمان”.
وأضاف :” ولاتزال التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء ‎المملكة بشكل مباشر، بمشيئة الله”.

كان المتحدث الرسمي باسم “الأرصاد”، أكد في تصريحات أول أمس، أن المركز يراقب تكوّن حالة مدارية في بحر العرب من الجمعة المقبل ولامؤشرات على تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وتابع :” والمركز مستمر في مراقبة مستجدات الحالة والتنويه عن ذلك بمشيئة الله “.

 

الكلمات الدلالية:
الأرصاد السعودية عمان منخفض مداري

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