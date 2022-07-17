4 قنوات رسمية لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن 4 قنوات رسمية متاحة لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين والمستفيدين على مدار الأسبوع.

وأوضح حساب المواطن، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن استقبال الاستفسارات من جميع المستفيدين من خلال القنوات التالية:

1- عن طريق البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa) على مدار الساعة.

2- عبر مركز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً،

3- خدمة المستفيدين @citizen_care ، وتعمل يوميا من 8 صباحا إلى 10 مساء عدا الجمعة والسبت من 1 مساء إلى 10 مساء.

4- خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

أيضاً بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.