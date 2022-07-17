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محليات

«مدني الرياض» يخمد حريقا في غرفة عدادات كهربائية بحي «الفيحاء» (صور)

«مدني الرياض» يخمد حريقا في غرفة عدادات كهربائية بحي «الفيحاء» (صور)
٠٥:٣٨:١٢ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بالرياض سيطرت على حريق نشب في غرفة عدادات كهربائية في عمارة تجارية بحي الفيحاء، بالعاصمة الرياض.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أن مدني الرياض نجح في إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

ونشرت المديرية مجموعة من الصور وثقت جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق والسيطرة عليه؛ ويظهر أيضا ما نتج عن الحريق من تضرر مطعم وأجزاء من المبنى.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني حي الفيحاء غرفة العدادات مدني الرياض منطقة الرياض

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