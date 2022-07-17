الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
سمعها بايدن.. السوشيال ميديا عن الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة: الرسالة وصلت
الرياض وواشنطن.. 18 اتفاقية جديدة في الطاقة والصحة والفضاء
هذا الأسبوع.. “الشورى” يستأنف جلساته لمناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية
بالفيديو.. استشاري يوضح أنواع السكتة الدماغية وطرق التعامل معها
خبيرة روسية تكشف الطريقة الأفضل لاختيار “الحبحب” الأحمر
“التعليم” تعلن فتح التقديم لدراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بالبحرين

أحدث الأخبار

سمعها بايدن.. السوشيال ميديا عن الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة: الرسالة وصلت

سمعها بايدن.. السوشيال ميديا عن الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة: الرسالة وصلت
٠٤:١٥:٤٥ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

“يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”، بهذه الآية انطلقت قمة جدة للأمن والتنمية والتي حضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تداولوا مقطع الفيديو الخاص بالآيمة الكريمة على نحو واسع، وانتشرت تفاسير ودلالات وتكهنات حول المقاصد والمعاني من اختيار هذه الآية.

وتنوعت التكهنات حول المقصد من اختيار هذه الآية بالذات في هذا الحدث المهم والتاريخي، فمنهم من قال “إنها ‏الفطرة السوية السليمة: خُلقنا من ذكر وأنثى، ولن نكون شعوبًا وقبائل إلا من ذكر وأنثى”، فيما علق آخر: “وصلت الرسالة”.

ورأى آخرون أن هذا المقطع وّثق لحظات تاريخية يفتخر بها كل مسلم وكل مواطن في قمة جدة للأمن والتنمية.

وفي البيان الختامي لقمة جدة، رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التى توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود فى الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزى للمنطقة فى ربط المحيطين الهندى والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.

وأكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدى المشترك للتحديات التى تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار، والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.

الكلمات الدلالية:
الرسالة وصلت الملك سلمان المملكة بايدن قمة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
«الفرق الإسعافية» تعثر على مصاب بحادث طريق «المدينة – القصيم»

«الفرق الإسعافية» تعثر على مصاب بحادث طريق «المدينة – القصيم»

منذ 6 سنوات
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

منذ 8 سنوات
توقعات الطقس: أمطار على مكة والمدينة وتبوك ورياح في الرياض والجوف والشمالية

توقعات الطقس: أمطار على مكة والمدينة وتبوك ورياح في الرياض والجوف والشمالية

منذ 7 سنوات
«الخدمة المدنية» تُعلن أسماء 4 مُرشحين لشغل وظائف الأمن والسلامة

«الخدمة المدنية» تُعلن أسماء 4 مُرشحين لشغل وظائف الأمن والسلامة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *