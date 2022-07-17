هذا الأسبوع.. “الشورى” يستأنف جلساته لمناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية

تواصل – واس:

يستأنف مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة – عبر الاتصال المرئي – لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

الجلسة الثامنة والأربعون

ويستمع المجلس في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم، إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1442/1443هـ.

تقارير اللجنة المالية والاقتصادية

كما يناقش في الجلسة ذاتها تقريرين مقدمين من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1442/1443هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442/1443هـ.

تقرير لجنة التجارة والاستثمار

ويطرح المجلس أمام أعضائه للمناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1442/1443هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصياتٍ حياله، بالإضافة إلى مناقشة تقريرين تقدمها لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/1443هـ، وبشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ.

تقرير لجنة الموارد البشرية

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1442/1443هـ، ومناقشة تقريرٍ للجنة ذاتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير آخر تقدمه لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442/1443هـ.

توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي

وفي سياقٍ آخر، يصوّت المجلس في جلسته العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1443هـ، كما يستعرض في الجلسة ذاتها وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء حيال التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442/1443هـ، ويصوت على عددٍ من التوصيات المقدمة.

تقرير لجنة الشؤون الإسلامية

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1442/1443هـ، وما ورد في تقريري اللجنتين من توصيات حيال التقريرين.

تقرير من لجنة الشؤون الخارجية

وأدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقريرًا من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1442/1443هـ.

مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات

كما ضم جدول أعمال المجلس خلال جلستيه هذا الأسبوع عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات المختلفة.