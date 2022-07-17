بالفيديو.. استشاري يوضح أنواع السكتة الدماغية وطرق التعامل معها

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قال استشاري أمراض عصبية د. عمرو مؤمنة: إن السكتة الدماغية نوعين “عابرة ودائمة.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن السكتة الدماغية عبارة عن نقص تغذية في منطقة محددة من الجسم، لافتًا أن للسكتة طريقة خاصة في التعامل الطبي معها.

وأضاف أن الفرق ما بين سرير في غير السكتة الدماغية، وسرير للسكتة الدماغية، أن الأخير يكون معه فريق متكامل من استشاريي المخ والأعصاب وتمريض متخصص في التعامل مع مرضى السكتة الدماغية، إلى جانب غرف علاج طبيعي مخصص لمثل هذا النوع من المرضى.

وأضاف أن الجميع ولله الحمد أصبح متمرسًا في التعامل مع السكتة الدماغية، وأن هناك أدوية يتم إعطاؤها في أول 4 ساعات ونصف، مؤكدًا أنه من أهم فوائد وحدة السكتة الدماغية هو سرعة التشخيص، ومعرفة الأسباب، وتحديد العلاج المناسب، حتى لا تتكرر السكتات مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك دراسات طبية حديثة أثبتت أن نسبة الوقت الذي بين مريض تم تنويمه في سرير عادي، وآخر تم تنويمه في وحدة السكتة الدماغية، فإن المضاعفات تكون أقل بسبب أن الفريق متخصص ومتمرس في التعامل معها وتجنب آثارها.