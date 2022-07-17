الرياض وواشنطن.. 18 اتفاقية جديدة في الطاقة والصحة والفضاء

تواصل – فريق التحرير:

اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، زيارته إلى المملكة، التي كان من بين جدول أعماله فيها تعزيز الشراكة الاقتصادية الوطيدة بين الرياض وواشنطن.

وجرى خلال الزيارة، توقيع 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك، في مجالات متعددة أبرزها، الطاقة، والصحة، وعلوم الفضاء، وتقنية الاتصالات.

ففي مجال الطاقة، وقعت 13 اتفاقية بين جهات وطنية هي، وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاصن مع مجموعة من الشركات الأمريكية، أبرزها شركة بوينج لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، فضلاً عن عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة.

أما في مجال الفضاء، فقد وقعت الهيئة السعودية للفضاء توقع اتفاقية (أرتميس) لاستكشاف القمر والمريخ مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

فيما أبرمت اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والأمريكية. وفي مجال الطاقة النظيفة جرى توقيع اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال.

كما وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تعاون مع (IBM) لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية (NTIA).