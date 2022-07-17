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خبيرة روسية تكشف الطريقة الأفضل لاختيار “الحبحب” الأحمر
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منوعات

خبيرة روسية تكشف الطريقة الأفضل لاختيار “الحبحب” الأحمر

خبيرة روسية تكشف الطريقة الأفضل لاختيار “الحبحب” الأحمر
٠٣:٠٧:٥٦ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نصحت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، بضرورة شراء البطيخ “الحبحب” من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثًا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

وأوضحت ليميشيفا، أن هذه الظروف والشروط، لا تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في شوارع المدن، وفق روسيا اليوم.

وقالت الخبيرة إنه من الأفضل شراء البطيخ الذي يتراوح وزنه من 7 إلى 9 كيلوجرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء، وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح، وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وتابعت الخبيرة: “أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانًا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف”، ناصحة بوضع البطيخة قرب الأذن والضغط عليها قليلاً، – الثمرة الناضجة ستخشخش قليلاً.

وشددت على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و15 درجة، وتبلغ حدود رطوبته 80 – 90% وبشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.

وقد أظهرت الدراسات أن البطيخ لا يطفئ العطش، ويرطب الجلد، وينعش الجسم فحسب، بل قد يفيد كمُليّن قوى للأمعاء، ومادة تساعد على الهضم، ومقوّي للدم، ومفتت لحصوات الكلي.

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