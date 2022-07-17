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“التعليم” تعلن فتح التقديم لدراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بالبحرين
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“التعليم” تعلن فتح التقديم لدراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بالبحرين

“التعليم” تعلن فتح التقديم لدراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بالبحرين
٠٢:٤٩:٣٣ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم أمام من تنطبق عليهم الشروط لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك عبر منصة سفير – مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

شروط التقديم

وأكدت الوزارة ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، وهي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يزيد عمره عن 20 عامًا.

3-  أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪ ( 3.75) من (4).

4- ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن ٨٠٪؜.

5- ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها.

6- ألا يكون موظفًا في القطاعين الحكومي والخاص.

7- أن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

وتضمنت شروط المتقدمين لبكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والانتظام الكلي، والتفرّغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.

موعد التقديم

– يبدأ التقديم غدًا الأحد بتاريخ 2022/7/17م ويستمر حتى الثلاثاء بتاريخ 2022/7/26م.

كيفية التقديم

عبر الرابط التالي ( هنا ).

 

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بكالوريوس الطب البشري جامعة الخليج حملة الثانوية العامة دولة البحرين منصة سفير وزارة التعليم

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