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خلال 6 أشهر.. أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية

خلال 6 أشهر.. أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية
٠٢:٤٢:٤١ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها أصدرت 12.286 رخصة بناء سكنية و1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.

وأوضحت أن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكيًا تنظيميًا، بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة.

وأضافت أنها  صَدرت 11.104 معاملات، هي:

1 –  تسجيل عقاري.

2 – تحديث سجل عقاري.

3 – جرى تنفيذ 11.174 قرارًا لنزع ملكية.

4 – تحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري.

وأشارت الأمانة إلى أنها اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 مترًا مربعًا، بالإضافة لاعتماد 12 قرارًا لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء “التجارية” الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة.

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أمانة جدة رخصة بناء سكنية رخصة تجارية وزارة الشؤون البلدية

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