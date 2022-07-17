الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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“الغذاء والدواء”: هذه فوائد حاسبة الباراسيتامول للأطفال

صحة

“الغذاء والدواء”: هذه فوائد حاسبة الباراسيتامول للأطفال

“الغذاء والدواء”: هذه فوائد حاسبة الباراسيتامول للأطفال
٠٢:٤٥:٣٢ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن حاسبة الباراسيتامول تساعد الوالدين في حساب الجرعة المناسبة للطفل، والعوامل التي تؤثر على الجرعة مثل وزن الطفل وتركيز الدواء.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي إن دواء الباراسيتامول (Paracetamol) أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين (Acetaminophen) ينتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة. يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة. يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

وأفادت “الغذاء والدواء” أن هناك بعض الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول منها:
PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL
وتستخدم هذه الحاسبة لحساب الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول عن طريق الاعتماد على وزن الطفل وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.
وللمزيد من التفاصيل عن الحاسبات التفاعلية يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط ( هنا ).

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الكلمات الدلالية:
الباراسيتامول الهيئة العامة للغذاء والدواء حاسبات تفاعلية حاسبة الباراسيتامول

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