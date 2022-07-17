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منوعات

بعد يومين من تعطله.. “تويتر” يصالح مستخدميه بهذا التعديل

بعد يومين من تعطله.. “تويتر” يصالح مستخدميه بهذا التعديل
٠٢:٢٤:٥٩ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

طرح موقع التدوين القصير تويتر، تعديلاً طريفًا على تطبيقه للمستخدمين عبر هواتف أندرويد وآيفون.

ويأتي التعديل الطريف عند سحب خلاصة الأخبار في تويتر لأسفل على شاشة الهاتف، حيث يتم إصدار صوت عبارة عن زقزقة طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتًا مشابهًا، وعبر موقع تويتر، قام أحد المستخدمين بنشر فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده، بحسب “العربية”.

وفي حين أشار بعض مستخدمي تويتر إلى أنهم لاحظوا الصوت الجديد الخاص بتحديث خلاصة الأخبار بعد ظهر الجمعة، أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يعني أن منصة التغريدات كانت تختبره ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.

وفي وقت سابق، تعطلت خدمات تويتر عبر الإنترنت بعد انقطاع دام ساعتين الخميس وأدى ذلك إلى منع آلاف المستخدمين حول العالم من الوصول إلى موقع التدوين القصير.

ووجد العديد من المستخدمين حول العالم أنفسهم يواجهون رسالة تتعلّق بخطأ (error)، ما يمثّل اضطرابًا جديدًا للشبكة الاجتماعية الغارقة في معركة مع إيلون ماسك.

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ايلون ماسك تويتر زقزقة العصافير ماسك

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