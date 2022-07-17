«تداول» تعلن إطلاق مؤشر تاسي الإسلامي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “تداول السعودية” اليوم، إطلاق مؤشر تاسي الإسلامي، الذي يعد أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيان، إن المؤشر يتتيع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول المملكة، وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة.

وأضافت: “سيكون المؤشر بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

كما سيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سيتم وضع 15% حد أعلى لأوزان الشركات للحد من سيطرة الشركات الكبرى بالمؤشر.