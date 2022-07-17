الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الإطاحة بيمني نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
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الإطاحة بيمني نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

الإطاحة بيمني نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
١٢:٣٦:٣٨ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة بارق، أنها تمكنت من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مطالبًا الجميع بضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمن الحدود شرطة عسير محافظة بارق نقل مخالفين

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