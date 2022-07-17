الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد أسبوعين من التراجع.. استقرار أسعار الذهب اليوم في المملكة
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بعد أسبوعين من التراجع.. استقرار أسعار الذهب اليوم في المملكة

بعد أسبوعين من التراجع.. استقرار أسعار الذهب اليوم في المملكة
١٢:٤٨:٣١ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب في المملكة اليوم، بعد أسبوعين من التراجع اليومي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 205.93 ريال، أي ما يعادل 54.91 دولار،ولم يبتعد كثيرا عن الأسعار أمس السبت.

وبلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 188.77ريال/ 50.34 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم 180.19ريال / 48.05 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 154.44 ريال/ 41.19 دولار، في حين بلغ سعر الأوقية “بيع” نحو 6405 ريال/ 1708 دولار، وجاء سعر الشراء بـ 6408.75 ريال/ 1709 دولارات.

وكانت أسعار الذهب هبطت يوم الجمعة، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وثبت سعر الذهب الفوري إلى 1705.39 دولار للأوقية، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.

فيما استقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

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