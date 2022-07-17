بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الحكومة الأردنية، عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في تحطم طائرة شحن في شمال اليونان.

وأشار وزير الدفاع الصربي، إلى مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة الشحن التي سقطت في اليونان، مؤكدًا أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضحت سلطات الطيران المدني اليونانية، أن طائرة شحن من طراز “أنتونوف”، تابعة لشركة طيران أوكرانية، تحطمت شمالي اليونان، كانت متجهة من صربيا إلى الأردن.

وحسب “سكاي نيوز” ، فقد ذكر شهود عيان أنهم رأوا كرة نار وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه خبراء للبحث في موقع تحطم الطائرة لتحديد نوع الشحنة التي تحملها.

فيما تقوم شركة “ميريديان” للشحن بتشغيل الطائرة، سوفياتية الصنع من طراز “أنتونوف إن – 12” ذات محرك توربيني.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنًا من “المواد الخطرة” معظمها متفجرات، لافتة إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع، وأن الطائرة تحطمت على بعد 40 كيلومترًا غربي المطار في السهل الواقع بين بلدتي باليوتشوري وأنتيفيليبي وتحولت إلى حريق كبير مع العديد من الانفجارات المستمرة.

من ناحيتها، أكدت هيئة الطّيران المدني الأردني أن طائرة الشحن التي تحطمت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن، مؤكدة أن طائرة الشحن المتحطمة كانت وجهتها النهائية بنجلادش، مبينة أن مخطط سير الطائرة كان يتضمن التوقف في مطار الملكة علياء الدولي بعمان، من أجل التزود بالوقود ثم الإقلاع لاستكمال رحلتها.