الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد أسبوعين من التراجع.. استقرار أسعار الذهب اليوم في المملكة
بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان
الإطاحة بيمني نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
24% نسبة الشباب.. 57.3 مليون نسمة عدد سكان مجلس التعاون 2021
الرئيس الموريتاني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح قمة جدة
ما التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات؟ (فيديو)

أحدث الأخبار

بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان

بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان
١٢:٤٤:٢٦ م، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الحكومة الأردنية، عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في تحطم طائرة شحن في شمال اليونان.

وأشار وزير الدفاع الصربي، إلى مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة الشحن التي سقطت في اليونان، مؤكدًا أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضحت سلطات الطيران المدني اليونانية، أن طائرة شحن من طراز “أنتونوف”، تابعة لشركة طيران أوكرانية، تحطمت شمالي اليونان، كانت متجهة من صربيا إلى الأردن.

وحسب “سكاي نيوز” ، فقد ذكر شهود عيان أنهم رأوا كرة نار وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه خبراء للبحث في موقع تحطم الطائرة لتحديد نوع الشحنة التي تحملها.

فيما تقوم شركة “ميريديان” للشحن بتشغيل الطائرة، سوفياتية الصنع من طراز “أنتونوف إن – 12” ذات محرك توربيني.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنًا من “المواد الخطرة” معظمها متفجرات، لافتة إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع، وأن الطائرة تحطمت على بعد 40 كيلومترًا غربي المطار في السهل الواقع بين بلدتي باليوتشوري وأنتيفيليبي وتحولت إلى حريق كبير مع العديد من الانفجارات المستمرة.

من ناحيتها، أكدت هيئة الطّيران المدني الأردني أن طائرة الشحن التي تحطمت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن، مؤكدة أن طائرة الشحن المتحطمة كانت وجهتها النهائية بنجلادش، مبينة أن مخطط سير الطائرة كان يتضمن التوقف في مطار الملكة علياء الدولي بعمان، من أجل التزود بالوقود ثم الإقلاع لاستكمال رحلتها.

 

 

الكلمات الدلالية:
الأردن الطائرة المنكوبة اليونان صربيا مطار علياء

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس الأمريكي: «الأسد» تجاوز الخطوط الحمراء ولن نصمت أمام جرائمه

الرئيس الأمريكي: «الأسد» تجاوز الخطوط الحمراء ولن نصمت أمام جرائمه

منذ 5 سنوات
«العمل» تحذر المواطنين من إعطاء رقم السجل المدني لآخرين

«العمل» تحذر المواطنين من إعطاء رقم السجل المدني لآخرين

منذ 5 سنوات
العثور على جسم الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

العثور على جسم الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

منذ 6 سنوات
تعليقاً على «عاصفة الحزم».. “السديس”: لا يمكن أن تتسامح المملكة مع من أراد خرق أمن البلاد

تعليقاً على «عاصفة الحزم».. “السديس”: لا يمكن أن تتسامح المملكة مع من أراد خرق أمن البلاد

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *