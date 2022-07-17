24% نسبة الشباب.. 57.3 مليون نسمة عدد سكان مجلس التعاون 2021

تواصل – فريق التحرير

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 بلغ 57.3 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان العالم الذي يبلغ 7.8 مليار نسمة وفقًا لإحصاءات عام 2020.

وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 60.9%، وبين المركز أن عدد السكان زاد 1.3 مليون نسمة خلال 3 سنوات.

وأوضح أن نسبة الشباب من 15-29 سنة تمثل 23.8%، ومتوسط زيادة السكان 0.4 سنويًا، ومتوسط معدل النمو السكاني السنوي 0.8%

وأشار التقرير إلى أن نسبة المواطنين من إجمالى السكان 58.8% ونسبة السكان في سن العمل 77.8%.

كان عدد سكان دول مجلس التعاون عام 2018 56.07 مليون نسمة، زاد في 2019، إلى 57.09.، وفي عام 2020 ارتفع إلى 57.27، ووصل عام 2021، إلى 57.34مليون نسمة.

دول مجلس التعاون الخليجي 6 دول مُرتّبة ترتيباً تنازليّاً حسب المساحة: المملكة، عمان، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين.

مساحة دول الخليج

تعتبر دول الخليج من أغنى دول العالم، وهناك جزء منها يتمتع بالكثافة السكانية الكبيرة والعالية، حيث إنها تمتلك مساحات شاسعة من منطقة الخليج، وهناك من تمتلك المساحات الصغيرة، والكثافة السكانية القليلة. في الترتيب التالي، سنتعرف على قائمة هذه الدول من حيث المساحة، وهي كالتالي:

المملكة: تبلغ مساحتها 2.149.690 كم2.

سلطنة عُمان: تبلغ مساحتها 309.500 كم2.

الإمارات العربية المتحدة: تبلغ مساحتها 83.600 كم2.

الكويت: تبلغ مساحتها 17.820 كم2.

قطر: تبلغ مساحتها 11.521 كم2.

البحرين: تبلغ مساحتها 934.57 كم2