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بعد يوم من قمة جدة.. تغريدة مُفاجئة لرئيس دولة الإمارات

بعد يوم من قمة جدة.. تغريدة مُفاجئة لرئيس دولة الإمارات
١١:٠٧:٥٠ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، عن تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.

وفي تغريدة له بعد يوم واحد من قمة جدة للأمن والتنمية، أكد أنه سيتم تأسيس صندوق لدعم قطاع الفضاء برأسمال 3 مليارات درهم وإطلاق برنامج لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة، لافتًا إلى أن الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على اتفاق إماراتي أمريكي على استكشاف فرص جديدة في مجال المناخ والفضاء والطاقة النظيفة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، أعرب بن زايد عن سعادته بالمشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” وثمّن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة.

وأوضح أنه خلال القمة، دعا الرئيس الأمريكي لحضور مؤتمر الدول الأطراف “COP28” المقرر عقده في الإمارات العام المقبل.

وأكد أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

يأتي هذا في الوقت الذي، أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال بيان إماراتي أمريكي مشترك، أن للإمارات دورًا رائدًا في دفع العمل المناخي وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، مرحبًا بالتزام الإمارات طويل الأمد بأمن الطاقة العالمي كمورد موثوق ومسؤول، والمبادرات الاقتصادية لدولة الإمارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، مشيرًا إلى أن الإمارات هي واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموًا.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الإمارات بايدن بن زايد قمة جدة

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