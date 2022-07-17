المملكة والولايات المتحدة.. 8 لقاءات تاريخية خلال 77 عامًا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

بينما كان المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وأنجاله يعززّون العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، حظتْ العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة المتميّزة، وتحولت إلى شراكة استراتيجية طيلة العقود الماضية.

وبعد ساعات من قمة تاريخية في جدة عن الأمن والتنمية، سبقتها زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، نشرت دارة الملك عبد العزيز مقطع فيديو ركزت فيه على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة خلال 8 عقود.

واستعرضت الدارة عددًا من اللقاءات التاريخية التي جمعت قيادات المملكة ورؤساء أمريكا منذ بدء العلاقات بين البلدين على مدار 77 عامًا.

وأظهر مقطع الفيديو، أن أول اللقاءات كان بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفيلت عام 1945م – 1365 هـ، ولقاء الملك سعود بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1962م – 1381هـ.

وشملت قائمة اللقاءات لقاء الملك فيصل بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 1974م- 1394 هـ، ولقاء الملك خالد بن عبد العزيز مع الرئيس جيمي كارتر في العام 1978م- 1398 هـ.

وكان لقاء الملك فهد بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عام 1992م- 1412هــ ، ولقاء الملك عبدالله بن عبد العزيز مع الرئيس باراك أوباما عام 2014م – 1435 هـ.

أما آخر اللقاءات التى تناولها التقرير، فكان بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 م- 1438 هـ، وكذلك لقاء الملك سلمان مع الرئيس الحالي جو بايدن قبل يومين في جدة.