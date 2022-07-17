استثمار في العقول.. المبتعثون سواعد تبني المستقبل

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سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – إلى دعم الابتعاث الخارجي، للإفادة من مخرجاته في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

يأتي ذلك عن طريق تأهيل شباب الوطن في أفضل الجامعات العالمية وأكثرها خبرة، في جميع التخصصات التي تحتاجها التنمية الآنية والمستقبلية.

التعاون السعودي الأمريكي

وتتقدم الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم، في استقبال المبتعثين السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بنسبة 30%، تليها بريطانيا بنسبة 15% ، ثم كندا بنسبة 11%، وأستراليا بنسبة 8%، مسجلة أكثر من 84 ألف مبتعث ومبتعثة.

في حين بلغ عدد أول بعثة طلابية إلى أمريكا عام 1947م 30 طالبًا التحقوا بالدراسة في جامعة تكساس الأمريكية الحكوميّة.

ويبلغ إجمالي الدارسين السعوديين في الجامعات الأمريكية أكثر من 125 ألفًا من المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، والدارسين على حسابهم الخاص، والموظفين المبتعثين، للاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها الجامعات العريقة في العالم ومنها التي في الولايات المتحدة، وتُشرف عليهم الملحقية الثقافية للمملكة في أمريكا.

وفي وقت سابق، كان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أعلن عن بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين في أربعة مسارات، وفق استراتيجية تستهدف ابتعاث 70 ألف طالب حتى عام 2030.

قائمة البعثات السعودية

وانطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عام 2005 لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا، لمسار النخبة، في حوالي 20 جامعة من أكبر الجامعات العالمية.

ثم جاء برنامج كاوست للطلبة الموهوبين، وهو برنامج ابتعاث خارجي أطلقته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عام 2008م، قبل سنة من تأسيس الجامعة. يهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة من الطلاب السعوديين المؤهلين ضمن مجال العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات. ويغطي البرنامج تكاليف المنحة لدعم الطلبة أثناء حصولهم على البكالوريوس في مجالات STEM عند أعلى الجامعات الأمريكية تصنيفًا؛ تمهيدًا لاستكمال دراساتهم في الدكتوراه بجامعة كاوست.

كما أسست شركة أرامكو برنامج ابتعاث خارجي يستهدف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويعتبر برنامج CPC أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة سنويًا؛ حيث تستقطب أرامكو البارزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول. وتغطي البعثة تكاليف الدراسة الجامعية بالإضافة إلى راتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حسب مدينة الابتعاث.

وفي عام 2017 أطلقت زمالة مسك برنامجًا تأهيليًا وإرشاديًا للمرحلة الجامعية للمتميزين دراسيًّا، ويستهدف برنامج المرحلة الجامعية الطلاب والطالبات المقبولين في أعلى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تصنيفًا. ويوفر الإشراف والمتابعة والتدريب خلال البرامج التدريبية وإيجاد الفرص الوظيفية لهم.

برنامج الابتعاث الثقافي

كما أعلنت وزارة الثقافة عن إصدار قرار ابتعاث لــ 54 طالبًا وطالبة، يمثلون الدفعة الثالثة من مبتعثي برنامج الابتعاث الثقافي لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية الإبداعية.

وتوزع طلاب وطالبات الدفعة الثالثة على مسارين، الأول مسار الحاصلين على قبول مسبق وعددهم 52 طالبًا وطالبة، والثاني إلحاق بالبعثة وعددهم 2، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 37% ونسبة الطالبات 63%.

وبلغت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 41% ونسبة 59% منهم لدرجة الماجستير. وتنوعت تخصصات الطلبة والطالبات بين الآداب واللغات، وتخصصات أخرى.

وبحسب “البلاد” تشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، منها: كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، جامعة جورج تاون، كلية بارسونز للتصميم، معهد برات في أمريكا، جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الكلية الملكية للآداب والفنون.

وكذلك الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، جامعة كوين ماري، جامعة ديلفت التكنولوجية، جامعة كاليفورنيا بيركلي، جامعة البوليتكنيك في ميلانو، وكلية معهد الفن في شيكاغو.

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لــ 79 طالبًا وطالبة في الدفعة الأولى، و149 طالبًا وطالبة في الدفعة الثانية، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن 282 طالبًا وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة.

وركز البرنامج على التخصصات الإبداعية في القطاعات الثقافية الـ16، وتوفيره لمزايا متعددة للمبتعثين تتمثل في تحمّله لكافة تكاليف الدراسة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية.

شروط الابتعاث الخارجي

وأعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كالآتي: